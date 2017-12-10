В серьёзной аварии под Новосибирском погибла двухлетняя девочка

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В серьёзной аварии под Новосибирском погибла двухлетняя девочка

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

По предварительной информации, автомобиль Toyota при обгоне грузовика выехал на встречку и врезался в Audi.

На 135-м километре трассы К-17р под Новосибирском произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла двухлетняя девочка, сообщают местные СМИ.

— В результате аварии погиб ребёнок, девочка 2015 года рождения. По предварительным данным, шесть человек доставлены в больницу, — сообщает портал со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Также в ведомстве сообщили, что, по предварительной информации, автомобиль Toyota, двигавшийся в сторону Новосибирска, при обгоне грузовика выехал на встречку и врезался в Audi.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все детали произошедшего.

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