Соски отвалятся. Учёные рассказали, чем курение угрожает женской груди

Исследователи пришли к выводу, что женщины, которые курили хотя бы за месяц до операции, сильно рискуют собственным здоровьем.

Доктор Энтони Юн из Университета пластической хирургии в Мичигане заявил, что одна его пациентка потеряла соски, потому что не прекратила курить перед косметической хирургией. Соски стали фиолетовыми, затем чёрными и в конечном итоге полностью отваливались. Об этом сообщает Daily Mail.

Курящие женщины после увеличения груди могут лишиться сосков Фото: instagram.com/fati_girls

Подобные случаи повторялись. Как установили специалисты, это происходило из-за слабого притока крови. Так, указанная интимная зона приобретала более тёмные цвета и фактически переставала быть чувствительной. 90% подобных случаев приходилось на тех пациенток, которые курили хотя бы за месяц до операции. По словам доктора Юна, это происходит потому, что никотин и окись углерода в сигаретном дыме заставляют наши кровеносные сосуды сжиматься.

Как предположил медик, сигареты действуют, как "жгут", в результате чего сосок умирает от некроза. Спасти от этого, уверяют специалисты, способны кровососущие пиявки.

— Даже если у вас был лучший врач, если вы курите до и после любой операции, это может случиться с кем угодно, — отметил медик.

Курящим дамам после увеличения бюста необходимо пройти терапию, когда пиявки начнут высасывать застоявшуюся кровь, словно вынуждая сосуды функционировать в привычном режиме. После процедуры эксперты призывают бросить курить. В противном случае возможно даже отторжение имплантов.