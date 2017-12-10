Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева попала в базу "Миротворца"

Отмечается, что это связано с "сознательным нарушением государственной границы Украины" с целью посещения Крыма.

Российскую актрису и ведущую программы "Давай поженимся" на Первом канале Ларису Гузееву внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается на официальной странице сайта в "Фейсбуке".

— Ещё одна бесприданница в чистилище попала, — говорится в сообщении.

Напомним, сайт "Миротворец" стал известен благодаря скандальным публикациям с данными украинских граждан, называемых "изменниками родины". Помимо того, туда попадают иностранцы, которых считают врагами Украины. Ранее Лайф писал о том, что в базу внесли сына Владимира Высоцкого.