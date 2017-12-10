В Твери обрушилась часть кирпичной стены жилого дома

Было принято решение никого не эвакуировать, а вопрос о ремонте будет решаться в понедельник.

В историко-архитектурном комплексе "Двор Пролетарки", включающем в себя жилые дома, частично обрушилась кирпичная кладка между вторым и третьим этажами дома №119.

— Это небольшой внешний участок стены хозяйственного помещения. <...> Было принято решение никого не эвакуировать, вопрос о ремонте будет решаться в понедельник, так как это памятник архитектуры, и для его восстановления нужно получить разрешение органов охраны памятников, — рассказали в городской администрации. Отмечается, что на место происшествия выезжал глава города Алексей Огоньков.

Для обеспечения безопасности прохожих участок обрушения оградили, были приняты меры по запрету доступа в помещение. В понедельник состоится совещание с представителями Фонда капремонта Тверской области.

Двор Пролетарки в Твери — это историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, которые построили для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856–1913 годах. Его создание стало важным этапом в развитии градостроительства в городе и одной из первых попыток создания микрорайона в стране.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео, как в Твери рухнул другой архитектурный памятник — здание речного вокзала.