Lada 4x4 снова возглавила российский автоэкспорт

Отечественной модели принадлежит около четверти от всего объёма экспортированных автомобилей.

Внедорожник Lada 4x4 возглавляет российский экспорт второй месяц подряд, сообщает "Автостат".

По данным аналитического агентства, данной модели принадлежит четверть всех проданных за рубеж автомобилей. Всего за границу было реализовано около 1,9 тысячи транспортных средств. В расчёт брались поставки во все страны, за исключением входящих в Таможенный союз.

В тройку лидеров, помимо Lada 4x4, вошли Renault Duster в количестве 383 штук и Lada Vesta с показателем в 193 машины.

Летом "Автостат" сообщал, что лидером российского экспорта был кроссовер Skoda Yeti, который собирается на заводе в Нижнем Новгороде.