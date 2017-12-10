Британка похудела к свадьбе на 40 кг, чтобы влезть в платье на 6 размеров меньше

Николь Филдинг менее чем за год до свадьбы удалось похудеть почти на 40 килограммов. Как сообщает Daily Mail, девушка решила сесть на диету, когда её вес достиг почти 100 килограммов и её начали мучать ужасные боли в спине. После того как они с женихом определили дату свадьбы, она поставила себе цель во что бы то ни стало втиснуться в свадебное платье на шесть размеров меньше, чем было на тот момент.
По данным издания, уже через 10 месяцев соблюдения здорового режима питания и регулярного выполнения физических упражнений Николь удалось похудеть с 98 килограммов до 58 и купить платье желаемого размера.
Отмечается, что британка вдохновилась своим преображением и в будущем году собирается открыть собственный клуб желающих избавиться от лишнего веса.
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