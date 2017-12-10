"Митинг за импичмент" в Киеве завершён

Читайте также

"Митинг за импичмент" в Киеве завершён

21

Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich

При этом соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе отметил, что, если политика не выпустят из СИЗО, его сторонники "оставляют за собой право на более радикальные действия".

Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили завершили протестные акции в столице Украины.

С призывом разойтись перед митингующими выступили организаторы акции. При этом соратник грузинско-украинского политика Давид Сакварелидзе отметил, что, если Саакашвили не будет освобождён из СИЗО, его сторонники "оставляют за собой право на более радикальные действия".

Напомним, Саакашвили был задержан СБУ 8 декабря и отправлен в СИЗО. Тысячи сторонников политика сегодня вышли на "марш за импичмент". На митинге были выдвинуты четыре требования к Раде. Кроме того, сторонники Саакашвили разбили окна в киевском магазине Roshen.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!