Из-за сильного ветра в Германии на ярмарочную площадь упала рождественская ель

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Из-за сильного ветра в Германии на ярмарочную площадь упала рождественская ель

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Фото: © Aachener Nachrichten

Дерево рухнуло на детскую карусель. Травмированы оказались минимум четверо взрослых.

Вечером 10 декабря на посетителей ярмарочной площади в центре города Эшвайлер на западе Германии упала рождественская ель. Как сообщает агентство DPA, в результате инцидента пострадало не менее четырёх человек.

По информации издания, примерно в 20:00 по московскому времени дерево рухнуло на детскую карусель, установленную на площади. Дети не пострадали. Четверо людей, получивших травмы, — взрослые.

Стало известно, что рождественская 15-метровая ель упала из-за сильных порывов ветра. Рынок после происшествия сразу же закрыли.

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