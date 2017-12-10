Макрон призвал запретить строительство еврейских поселений на палестинской земле

Глава Франции подчеркнул, что диалог между Израилем и Палестиной по мирному урегулированию конфликта необходим.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прекратить строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и тем самым продемонстрировать стремление к миру. Об этом сообщает The Guardian.

Глава Франции заявил, что решение США признать Иерусалим столицей Израиля является угрозой всему миру. Кроме того, он указал на необходимость диалога между Израилем и Палестиной по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

— Моё убеждение состоит в том, что единственный способ выйти из тупика, в котором мы находимся уже много десятилетий, это выстроить мир, а мира смогут добиться только стороны конфликта, — цитирует Макрона ТАСС.

На его заявление Нетаньяху ответил, что попытки "отрицать тысячелетнюю связь еврейского народа с Иерусалимом абсурдны". Он предупредил, что, чем раньше палестинцы смирятся с реальностью, тем скорее начнётся движение к миру.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Президент США уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в Святой город. Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.