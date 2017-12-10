В Канаде после отравления угарным газом госпитализировали 42 человека

10 человек были отправлены в госпиталь в критическом состоянии, 32 — в стабильном.

В Канаде 42 человека были госпитализированы из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает CTV News‏.

More than 40 hospitalized after carbon monoxide leak at greenhouse in Delta, B.C. https://t.co/UiuT6A4Lnn — CTV News (@CTVNews) December 10, 2017

Инцидент произошёл на одной из ферм в провинции Британская Колумбия. Как отмечается, 10 человек были отправлены в госпиталь в критическом состоянии, 32 — в стабильном.

Сообщается, что источником газа мог стать двигатель мойки высокого давления, использующейся для мытья теплиц.