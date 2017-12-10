В Канаде после отравления угарным газом госпитализировали 42 человека

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В Канаде после отравления угарным газом госпитализировали 42 человека

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10 человек были отправлены в госпиталь в критическом состоянии, 32 — в стабильном.

В Канаде 42 человека были госпитализированы из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает CTV News‏.

Инцидент произошёл на одной из ферм в провинции Британская Колумбия. Как отмечается, 10 человек были отправлены в госпиталь в критическом состоянии, 32 — в стабильном.

Сообщается, что источником газа мог стать двигатель мойки высокого давления, использующейся для мытья теплиц.

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