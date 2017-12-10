Погиб двукратный чемпион мира по парусному спорту Виктор Потапов

Один из самых великих советских и российских яхтсменов умер на 71-м году жизни в Долгопрудном.

Двукратный чемпион мира по парусному спорту, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года Виктор Потапов скончался на 71-м году жизни в Долгопрудном. Об этом сообщает Всероссийская федерация парусного спорта.

Обстоятельства гибели спортсмена пока не сообщаются.

— Каких-то 20 дней назад Виктор Яковлевич был на церемонии награждения общественной премии "Яхтсмен года" — бодр, здоров, весел. А сегодня мы с ним прощаемся, — говорится в сообщении.

Потапов был заслуженным мастером спорта СССР, участником трёх Олимпиад, двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом СССР. В свои 70 лет он продолжал заниматься парусным спортом и преподавал в подмосковном яхт-клубе "Дельфин" в Долгопрудном.