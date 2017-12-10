В США пожарный спас оленя из ледяной западни — видео

Животное скользило по полю для гольфа и не могло самостоятельно выбраться на газон.

В американском штате Орегон пожарный помог оленю, который очутился на замёрзшем поле для гольфа, выбраться из западни. Об этом сообщает ABC News‏.

Firefighters come to the rescue of a deer who got stuck on a frozen water hazard on a golf course in Oregon. https://t.co/nvpfQpLi6n pic.twitter.com/BviS21no04 — ABC News (@ABC) December 10, 2017

Животное скользило по полю и не могло самостоятельно выбраться на газон.

На помощь оленю пришёл пожарный, который вытолкал его на траву, после чего тот продолжил свой путь.