В США пожарный спас оленя из ледяной западни — видео

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В США пожарный спас оленя из ледяной западни — видео

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Животное скользило по полю для гольфа и не могло самостоятельно выбраться на газон.

В американском штате Орегон пожарный помог оленю, который очутился на замёрзшем поле для гольфа, выбраться из западни. Об этом сообщает ABC News‏.

Животное скользило по полю и не могло самостоятельно выбраться на газон.

На помощь оленю пришёл пожарный, который вытолкал его на траву, после чего тот продолжил свой путь.

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