В Киеве голый мужчина попытался угнать поезд метро

Работники Киевского метрополитена и украинской полиции задержали хулигана и передали врачам.

Пассажиры украинского столичного метрополитена опубликовали в Сети видео, где обнажённый мужчина пытается угнать поезд. На кадрах видно, как по вагонам в стоящем на станции метро "Красный хутор" на Сырецко-Печерской линии поезде ходит обнажённый мужчина. На требования полиции и сотрудников метрополитена он не реагирует. Более того, в один из моментов мужчине удаётся проникнуть в кабину машиниста. По словам автора ролика, он собирался угнать поезд.

Правоохранителям удалось взломать дверь, и, несмотря на сопротивление голого пассажира, его смогли задержать. Позднее мужчину отправили с медиками на освидетельствование.

Отметим, как мужчине удалось проникнуть на станцию метрополитена голышом, пока не ясно.