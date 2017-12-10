Киев подсчитал убытки от блокады Донбасса

Глава Нацбанка заявил, что в 2018 году убытки от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями могут составить $0,5 млрд.

Транспортная блокада Донбасса нанесла ущерб украинской экономике в размере 1,8 миллиарда долларов в 2017 году, сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия.

По его словам, частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны смогли благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016–2017 годах.

Чурий отметил, что в 2018 году чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями в Донбассе может составить 0,5 миллиарда долларов. Хотя в 2017–2019 годах дефицит текущего года останется на уровне четырёх миллиардов долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.

Замглавы Нацбанка заключил, что высокий уровень коррупционных и юридических рисков всё ещё сдерживает активность иностранных инвесторов.

Напомним, с 15 марта, после блокировки поставки угля из Донбасса и введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции ДНР и ЛНР, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса была введена полная грузовая транспортная блокада.