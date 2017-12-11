Льюис Хэмилтон купил особняк в Лондоне почти за $25 млн

Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон приобрёл семикомнатный особняк на западе Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее домом владели дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.
Издание отмечает, что Хэмилтон близок к заключению нового контракта с Mercedes — британец может стать первым пилотом "Формулы-1", чья зарплата составит 45 миллионов долларов в год.
Дом обошёлся Хэмилтону в 18 миллионов фунтов стерлингов, или почти 25 миллионов долларов США.
Ранее Лайф сообщал о том, что Льюис Хэмилтон уклонялся от уплаты налогов на свой частный самолёт.
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