Льюис Хэмилтон купил особняк в Лондоне почти за $25 млн

Ранее домом владели известный дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.

Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон приобрёл семикомнатный особняк на западе Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее домом владели дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.

Издание отмечает, что Хэмилтон близок к заключению нового контракта с Mercedes — британец может стать первым пилотом "Формулы-1", чья зарплата составит 45 миллионов долларов в год.

Дом обошёлся Хэмилтону в 18 миллионов фунтов стерлингов, или почти 25 миллионов долларов США.

Ранее Лайф сообщал о том, что Льюис Хэмилтон уклонялся от уплаты налогов на свой частный самолёт.