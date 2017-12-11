Актрисы Имельда Стонтон и Рула Ленска снялись обнажёнными с мёртвыми рыбами в рамках кампании FishLove. Об этом сообщает Daily Mail.
Цель проекта FishLove — повысить осведомлённость об опасностях, связанных с чрезмерным выловом рыбы.
Также участие в откровенной фотосессии приняли актрисы Джейн Хоррокс, Ив Бест, Флоренс Кит-Роч и Джесси Бакли.
Кампания направлена на спасение рыб от исчезновения. Фотосессия была приурочена к встрече министров Европы, которые будут устанавливать квоты на отлов.
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