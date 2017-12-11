Имельда Стонтон и Рула Ленска снялись обнажёнными с мёртвыми рыбами

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Имельда Стонтон и Рула Ленска снялись обнажёнными с мёртвыми рыбами

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Фото: © facebook/fishlovecampaign

Цель проекта — повысить осведомлённость об опасностях, связанных с чрезмерным выловом рыбы.

Актрисы Имельда Стонтон и Рула Ленска снялись обнажёнными с мёртвыми рыбами в рамках кампании FishLove. Об этом сообщает Daily Mail.

Цель проекта FishLove — повысить осведомлённость об опасностях, связанных с чрезмерным выловом рыбы.

Также участие в откровенной фотосессии приняли актрисы Джейн Хоррокс, Ив Бест, Флоренс Кит-Роч и Джесси Бакли.

Кампания направлена ​​на спасение рыб от исчезновения. Фотосессия была приурочена к встрече министров Европы, которые будут устанавливать квоты на отлов.

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