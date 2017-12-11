СМИ: Неизвестные изнасиловали 15-летнюю школьницу на вписке в Ленобласти

Медики диагностировали у девушки алкогольное опьянение и обнаружили кровоподтёки и ссадины на различных частях тела.

В Ленинградской области в городе Бокситогорске во время вечеринки неизвестные изнасиловали 15-летнюю школьницу, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает 47news.

По информации СМИ, девушка самостоятельно обратилась в приёмный покой районной больницы в 05:20 утра. Медики обнаружили у неё кровоподтёки, ссадины на различных частях тела, в том числе промежности. После оказания первой помощи школьницу отпустили домой.

По данному инциденту уже возбуждено уголовное дело по статье 131 УК "Изнасилование".