СМИ: Неизвестные изнасиловали 15-летнюю школьницу на вписке в Ленобласти

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СМИ: Неизвестные изнасиловали 15-летнюю школьницу на вписке в Ленобласти

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Фото: © flickr.com / chrishelenphoto 

Медики диагностировали у девушки алкогольное опьянение и обнаружили кровоподтёки и ссадины на различных частях тела.

В Ленинградской области в городе Бокситогорске во время вечеринки неизвестные изнасиловали 15-летнюю школьницу, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает 47news.

По информации СМИ, девушка самостоятельно обратилась в приёмный покой районной больницы в 05:20 утра. Медики обнаружили у неё кровоподтёки, ссадины на различных частях тела, в том числе промежности. После оказания первой помощи школьницу отпустили домой.

По данному инциденту уже возбуждено уголовное дело по статье 131 УК "Изнасилование".

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