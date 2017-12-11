В Берлине у рождественского рынка обнаружили пакет с патронами

Читайте также

В Берлине у рождественского рынка обнаружили пакет с патронами

6

Фото: ©Twitter/BILD

Боеприпасы стрелкового оружия калибра 7,65 были найдены на подземной парковке под мечетью.

Вечером 10 декабря у рождественского рынка в районе Шарлоттенбург в Берлине было обнаружено большое количество патронов, сообщает издание "Бильд".

По данным газеты, в полицию обратился мужчина, обнаруживший на подземной автостоянке за шинами небольшой пластиковый пакет, в котором было 200 патронов калибра 7,65. Водитель передал боеприпасы прибывшему офицеру патрульной машины.

В полиции сообщили, что из-за близости места обнаружения патронов к рождественскому рынку и к мечети, находящейся прямо над парковкой, ситуация считается чрезвычайно опасной.

Как отмечает издание, правоохранительные органы надеются найти следы ДНК на упаковке патронов.

Согласно первоначальным выводам, речь не идёт о планировавшемся нападении. Однако полиция продолжает проверку территории. Сотни офицеров с собаками обыскивают район, но пока они ничего не обнаружили

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!