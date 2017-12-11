Минфин предложил запретить называть газировку шампанским

Иногда под надписью "шампанское" продаётся "вино игристое газированное" по более низкой цене.

В Министерстве финансов РФ предложили указывать точное название напитка. Об этом сообщают "Известия".

На этикетках винодельческой продукции предлагают размещать точное название: вино столовое, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток.

Подобная мера позволит исключить ситуации, когда покупателей вводят в заблуждение: иногда под надписью "шампанское" продаётся "вино игристое газированное" по существенно более низкой цене.

Нововведение позволит потребителям лучше ориентироваться в товарах нижнего ценового сегмента, где выбор зачастую делается исходя из ценника.