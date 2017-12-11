МИД Польши назвал подрыв автобуса на Украине антипольским происшествием

По данным дипведомства, на данном автобусе ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления.

Министерство иностранных дел Польши назвало взрыв в польском автобусе на Украине антипольским происшествием. Как уточняется в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время, польские граждане возвращаются на родину в сопровождении консула во Львове.

— Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины, — говорится в заявлении.

Как ранее сообщал Лайф, подо Львовом неизвестные взорвали бомбу возле автобуса, где перевозили польских туристов. Согласно предварительным данным, в транспорте никого не было.

Отметим, отношения Украины и Польши и так переживают сложности. Изначально причина была в политике по героизации УПА*, проводимой официальным Киевом. Глава МИД Польши ранее заявлял, что Украина "не войдёт в Европу вместе с Бандерой", имея в виду, что Варшава готова воспользоваться правом вето на голосовании по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.