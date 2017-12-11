Никки Хейли: Жертвы сексуальных домогательств Трампа должны быть услышаны

Всего в адрес действующего президента США поступало более 12 обвинений в приставаниях.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что женщины, обвинившие кого-то, в том числе Трампа, в сексуальных домогательствах, должны быть услышаны. Об этом сообщает Chicago Tribune.

— Я знаю, что он был выбран, но женщины всегда должны чувствовать себя комфортно при желании о чём-то рассказать. И мы все должны быть готовы слушать их, — заявила Никки Хейли в программе Face the Nation на телеканале CBS.

Напомним, в 2016 году во время избирательной кампании Дональда Трампа американка Саммер Зервос заявила, что в 2007 году он пригласил её в отель для переговоров о возможном трудоустройстве, а позже пытался затащить в постель. О неприличном поведении нынешнего президента США заявляла и бывшая королева красоты Финляндии Нинни Лааксонен. Всего в адрес Трампа поступало более 12 обвинений в сексуальных домогательствах.

Пресс-секретарь главы США Сара Хукаби Сандерс заявила позицию Белого дома в этом вопросе. Она гласит, что все женщины, которые уличают Трампа в сексуальных домогательствах, лгут.