Российские поезда пустили в обход Украины

До 11 декабря поезда южного направления, в том числе Москва — Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины, дважды пересекая госграницу.

С 11 декабря РЖД полностью перевели 62 пассажирских поезда дальнего следования и 30 пар грузовых поездов на новую железнодорожную линию Журавка — Миллерово в обход Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

— Будет переходный период. Часть поездов уже там ходят. Переход будет длиться именно сутки — с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там (на старом участке по территории Украины. — Прим. ред.) курсировать не будут, — сообщил представитель РЖД.

Уточняется, что до этого российские поезда южного направления, в том числе Москва — Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали государственную границу.

Как ранее сообщал Лайф, протяжённость новой дороги — 137 км, она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.