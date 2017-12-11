Шукшина будет вести новую программу на Первом канале

Она отметила, что рабочее название передачи — "Рецепты счастья", однако не уточнила формат и тематику проекта.

Телеведущая и актриса Мария Шукшина будет вести программу на Первом канале. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— Месяц назад я рассказала о том, что одной нашей подписчице приснился сон, что я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что действительно принято решение, что я буду вести передачу на Первом канале, — написала телеведущая.

Она отметила, что рабочее название передачи — "Рецепты счастья", однако не уточнила формат и тематику проекта.

Напомним, что Шукшина 13 лет вела "Жди меня" с Игорем Квашой, а после его смерти продолжала вести эту передачу два года с Михаилом Ефремовым. Она снялась в более чем 40 фильмах, в том числе в фильме Василия Шукшина "Печки-лавочки".

Ранее Лайф сообщал о том, что Шукшина снимется в американском сериале "Макмафия".