Спартаковскую медаль чемпиона РФПЛ выставили в Сети на продажу за ₽250 тысяч

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Спартаковскую медаль чемпиона РФПЛ выставили в Сети на продажу за ₽250 тысяч

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Фото: ©avito.ru

Коллекционную медаль чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Впрочем, продавец, представляющийся Александром из города Химки, указал, что готов торговаться за памятную спортивную награду.

— Продаётся коллекционная оригинальная медаль, которая вручалась футболистам — чемпионам России по футболу РФПЛ сезона 2016–2017 г.г. Для истинных коллекционеров. Торг уместен, — говорится в тексте объявления.

<p>Фото: ©<a href="https://www.avito.ru/himki/kollektsionirovanie/medal_chempiona_rossii_po_futbolu_rfpl_2016-2017_1000568530" target="_blank">avito.ru</a></p>

Напомним, лидером российского футбольного чемпионата в сезоне 2016/2017 стал московский "Спартак". Столичный клуб завоевал этот титул впервые за 16 лет.

Позднее пользователь закрыл собственной объявление о продаже медали.

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