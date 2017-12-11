Спартаковскую медаль чемпиона РФПЛ выставили в Сети на продажу за ₽250 тысяч

Коллекционную медаль чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Впрочем, продавец, представляющийся Александром из города Химки, указал, что готов торговаться за памятную спортивную награду.

— Продаётся коллекционная оригинальная медаль, которая вручалась футболистам — чемпионам России по футболу РФПЛ сезона 2016–2017 г.г. Для истинных коллекционеров. Торг уместен, — говорится в тексте объявления.

Напомним, лидером российского футбольного чемпионата в сезоне 2016/2017 стал московский "Спартак". Столичный клуб завоевал этот титул впервые за 16 лет.

Позднее пользователь закрыл собственной объявление о продаже медали.