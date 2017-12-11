Основатель "Пятёрочки" открыл онлайн-площадку для оптовой торговли продуктами

Создатель сервиса считает, что "Агро24" поможет снизить цены на товары за счёт конкуренции производителей.

Основатель "Пятёрочки" Андрей Рогачёв и его партнёр, бывший совладелец сообщества "Бизнес-молодость" Александр Волчек, открыли площадку для онлайн-торговли продуктами по оптовым ценам — "Агро24". Об этом сообщает РБК.

Платформа объединяет поставщиков, ретейлеров, посредников и делает расчёты между ними. При этом регистрация на сайте проводится бесплатно. Поставщики выставляют на продажу свою продукцию, указывают её точные характеристики и предлагают собственную цену. При этом ретейлеры выставляют определённые критерии товара, а затем выбирают то, что под них подходит.

Сервис не разглашает контакты компаний до того, как они подтвердят сделку. Если же договорённость срывается, то каждая сторона выплачивает неустойку.

Создатели рассчитывают, что сервис поможет снизить цены на продукцию за счёт конкуренции производителей. Последние, в свою очередь, получат возможность быстрее продавать товар. Отмечается, что такое предложение уже заинтересовало компании и на сайте имеются заявки на покупку и продажу товаров.

Среди поставщиков есть уже и первые недовольные. Так, производитель мясной продукции "Мираторг" направил претензию в адрес платформы за то, что она незаконно использует его интеллектуальную собственность. По словам представителя компании, на сайте "Агро24" появились эксклюзивные фотографии продуктов и их описание, из-за чего пользователи могут посчитать, что "Мираторг" является партнёром сервиса.