Президент Болгарии рассказал о важной роли русской армии в истории страны

"140 лет назад европейские газеты громко сообщили о взятии Плевена, но лишь немногие тогда осознавали истинное значение этой новости."

Президент Болгарии Румен Радев отметил важную роль русской армии в освободительной для страны Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Об этом сообщает ТАСС.

— 140 лет назад европейские газеты громко сообщили о взятии Плевена, но лишь немногие тогда осознавали истинное значение этой новости. Плевен был взят, чтобы переродилась Болгария. После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории, — заявил он во время торжественных мероприятий, посвящённых 140-летию героической плевенской эпопеи.

В мероприятиях, посвящённых юбилею, приняли участие делегация РФ вместе с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым, а также российские сенаторы, депутаты, учёные и историки.

Из российского военно-исторического архива в дар Болгарии были переданы копии 10 исторических документов, раскрывающих подробности борьбы за Плевен.

Отметим, осада города продолжалась с 19 июля по 10 декабря 1877 года. В борьбе за освобождение города погибло более 30 тысяч русских воинов, болгарских ополченцев и солдат семи государств Освободительной коалиции.