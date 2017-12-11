В Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение

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В Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение

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Фото: © Twitter/Daily Mail U.K.

Во многих регионах страны люди остались без света, а в ряде городов будут закрыты школы.

В воскресенье, 10 декабря, Великобританию засыпало снегом. Из-за этого во многих регионах страны было парализовано воздушное и железнодорожное транспортное сообщение, было закрыто около 100 школ и произошло множество аварий.

По информации местных СМИ, из-за метели, большого снежного покрова, слякоти на дороге и отсутствия уличного освещения на северо-востоке страны столкнулось 11 автомобилей. Поэтому сейчас транспортное сообщение в Соединённом Королевстве сильно затруднено.

<p>Фото: © Twitter/ <a href="https://twitter.com/DailyMailUK" target="_blank"><strong>Daily Mail U.K.</strong></a><a href="https://twitter.com/DailyMailUK" target="_blank">‏</a></p>

А в некоторых районах Уэльса выпало 17–30 сантиметров снега, из-за чего в главном аэропорту города — Хитроу — были задержаны и отменены рейсы.

Кроме того, во многих регионах страны люди остались без света. А в ряде городов в понедельник будут закрыты школы, например в Бакингемшире и Шропшире.

Полиция призывает людей по всей Великобритании оставаться дома и выезжать на дорогу только в случае "острой необходимости".

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