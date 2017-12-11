Две немецкие фирмы заподозрили в причастности к гибели подлодки "Сан-Хуан"

Немецкие компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут быть причастны к катастрофе аргентинской подлодки "Сан-Хуан". Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Как сообщает издание, две компании осуществляли капитальный ремонт субмарины и не предоставили всех необходимых документов о проведённых работах.

Кроме того, на подлодке были заменены аккумуляторы, которые и могли стать причиной гибели подлодки.

Как ранее сообщал Лайф, аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", на борту которой находилось 44 человека, пропала 15 ноября.