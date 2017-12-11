В трёх секундах от катастрофы. В Британии самолёт едва не столкнулся с дроном

По мнению пилотов, столкновение беспилотника с небольшим авиалайнером может привести к падению воздушного судна.

Три секунды отделяли самолёт авиакомпании Flybe и беспилотник от столкновения в небе над Глазго, сообщает The Sunday Post.

По информации издания, инцидент произошёл 8 сентября на высоте около 300 метров. Самолёт и беспилотник находились на расстоянии приблизительно 33 метров друг от друга.

Пилот воздушного судна описал риск столкновения как "высокий". Он рассказал, что вскоре после взлёта заметил в небе "небольшой чёрный предмет". Так как "видение" ускорялось и приближалось, ему удалось вовремя разглядеть, что это беспилотник.

По мнению пилотов, столкновение дронов с авиалайнерами может привести к катастрофе. Удар беспилотника о небольшой самолёт или вертолёт с большой долей вероятности приведёт к их падению.