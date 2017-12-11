В Крыму предложили создать площадку для майнинга криптовалюты

Площадка для майнинга криптовалюты может появиться на территории Крыма, если это не будет противоречить законодательству. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством, — сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.
Криптоплощадки, криптовалюты и криптобиржи, отметил он, требуют госрегулирования по аналогии с валютными и товарно-сырьевыми биржами.
Ранее Лайф сообщал, что в Минфине РФ предложили наказывать за оплату покупок криптовалютой.
27 ноября биткоин преодолел психологическую отметку в $10 тысяч, а уже 8 декабря превысил планку в $17 тысяч.
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