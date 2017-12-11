В Крыму предложили создать площадку для майнинга криптовалюты

Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок при условии, что это не будет противоречить законам.

Площадка для майнинга криптовалюты может появиться на территории Крыма, если это не будет противоречить законодательству. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством, — сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

Криптоплощадки, криптовалюты и криптобиржи, отметил он, требуют госрегулирования по аналогии с валютными и товарно-сырьевыми биржами.

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