Эксперты фиксируют рост объёмов продаж вооружений в мире

По данным специалистов, продажи оружия в 2016 году выросли впервые за предыдущие пять лет.

По сравнению с 2015 годом объёмы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружений в 2016 году выросли на 1,9%. Такие данные приводят специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира СИПРИ, отмечая, что данный рост наблюдается впервые за предыдущие пять лет.

Согласно материалам исследования, больше всех вклад в этот рост внесли военные компании из США. Американские оружейники увеличили свою долю примерно на 4% от общего объёма проданных вооружений. Притом тройку лидеров среди 100 крупнейших в мире военных компаний занимают американские концерны Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Таким образом, 57,9% проданного вооружения и военных услуг в 2016 году в мире принадлежат США.

А российские производители оружия, по данным аналитиков СИПСИ, по итогам 2016 года показали результат в 7,1% от общего числа проданных в мире вооружений. В то же время у оружейников из России также фиксируется рост продаж на 3,8%. Впрочем, эксперты посчитали, что этот результат мог быть и больше.

— Экономические трудности, с которыми Россия столкнулась в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российских компаний, — сказал старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.

Как отмечают специалисты, в списке 100 крупнейших производителей вооружения в мире появилось много "новичков" — компании из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Турции. Притом южнокорейские концерны демонстрируют самый внушительный рост продаж в этой группе — более 20%.