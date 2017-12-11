Мадуро пригрозил отстранить оппозицию от участия в президентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что партии, не участвовавшие в муниципальных выборах, не смогут побороться в президентской гонке. Об этом сообщает Noticias Venezuela.
При этом Мадуро отметил, что ему будет принадлежать право заверять договорённости, которые могут быть достигнуты на переговорах Правительства Венесуэлы с контролирующей парламент оппозицией.
— Я, как глава государства, буду утверждать все темы. Утверждать их буду я, — заявил он, добавив, что хочет "диалога, соглашения и мира".
Напомним, муниципальные выборы Венесуэлы и губернатора штата Сулия прошли в воскресенье. Выборы бойкотировали оппозиционные партии, в том числе "Демократическое действие" и "Народная воля".
Ранее Лайф сообщал о том, что Мадуро обвинил оппозицию в "парламентском перевороте".
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