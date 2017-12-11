Около шести миллионов россиян с 2015 года вышли из теневой занятости

Статистика свидетельствует о существенных результатах системы управления процессом легализации трудовых отношений.

Порядка шести миллионов работников было легализовано в России с 2015 года по настоящий день, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роструда РФ.

В ведомстве отметили, что подобные цифры говорят о том, что в стране добились существенных результатов и эффективности в формировании системы управления легализацией трудовых отношений.

Такого результата оперативному штабу Роструда удалось добиться благодаря координации деятельности региональных межведомственных комиссий, а также мониторингу, постоянному анализу региональной и международной практики по осуществлению политики сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений.