Около шести миллионов россиян с 2015 года вышли из теневой занятости

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Около шести миллионов россиян с 2015 года вышли из теневой занятости

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Трудоустройство. Фото: © РИА "Новости"/ Владимир Песня

Статистика свидетельствует о существенных результатах системы управления процессом легализации трудовых отношений.

Порядка шести миллионов работников было легализовано в России с 2015 года по настоящий день, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роструда РФ.

В ведомстве отметили, что подобные цифры говорят о том, что в стране добились существенных результатов и эффективности в формировании системы управления легализацией трудовых отношений.

Такого результата оперативному штабу Роструда удалось добиться благодаря координации деятельности региональных межведомственных комиссий, а также мониторингу, постоянному анализу региональной и международной практики по осуществлению политики сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

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