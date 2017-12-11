В Конституцию России предложили внести понятие брака

Согласно предложению одного из авторов Конституции России Сергея Шахрая, брак следует определить как союз мужчины и женщины, созданный по любви.

Один из авторов Конституции РФ, доктор юридических наук Сергей Шахрай считает, что основной закон государства можно дополнить пунктом "О браке". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Если бы что-то в конституции надо было дописать 24 года назад, то это то, что брак — это союз мужчины и женщины по любви. Я не предполагал, что эта проблема возникнет, — сказал Шахрай в ответе на вопрос об изменениях, которые он бы внёс в основной закон государства.

12 декабря в России отмечается День Конституции. Её авторами считаются доктор юридических наук Сергей Алексеев, первый мэр Санкт-Петербурга, правовед Анатолий Собчак и доктор юридических наук Сергей Шахрай.