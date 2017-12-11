По факту смерти латвийского миллионера Валерия Малыгина возбудили уголовное дело

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По факту смерти латвийского миллионера Валерия Малыгина возбудили уголовное дело

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Фото: rus.db.lv

Уголовный процесс начат на основании раздела XIII Уголовного кодекса Латвии — "Преступные деяния в отношении здоровья лица".

В Латвии начат уголовный процесс в связи с "преступными действиями в отношении здоровья личности" по факту смерти 52-летнего главы и совладельца АО Olainfarm Валерия Малыгина. Об этом сообщает Skaties.lv.

Уголовное дело открыто на основании раздела XIII Уголовного кодекса Латвии — "Преступные деяния в отношении здоровья лица".

Ранее Лайф сообщал, что в своём доме в Юрмале скончался Валерий Малыгин в возрасте 52 лет. В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, он занимал седьмое место с состоянием в €70 млн.

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