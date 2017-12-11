В России могут принять новые меры по стимулированию рождаемости

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В России могут принять новые меры по стимулированию рождаемости

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Фото: ©РИА Новости/ Сергей Гунеев

В совокупности на эти меры за 2018–2020 годы может потребоваться около 500 миллиардов рублей.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что через два-три года в зависимости от изменения демографической ситуации будут приняты дополнительные меры по увеличению рождаемости в России.

— Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается — и это будет продолжаться ещё пятнадцать лет, — безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, — приводит слова министра РИА "Новости".

В совокупности на меры по стимуляции рождаемости за 2018–2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин предложил выдавать часть материнского капитала на руки родителям на текущие расходы.

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