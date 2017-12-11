Генконсульство США во Владивостоке возобновило выдачу виз

Люди, пришедшие на собеседование, дожидались своей очереди на улице. Некоторым из них пришлось провести у дверей ведомства около часа.

В понедельник, 11 декабря, в генконсульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге возобновились собеседования для получения неиммиграционных виз США. Об этом сообщает РИА "Новости".

В столице Приморья утром на собеседования в Генеральное консульство Соединённых Штатов пришло десять человек. Своей очереди многим из них пришлось дожидаться на улице перед зданием ведомства при ветре и температуре –13 градусов. Некоторым пришлось простоять у дверей ведомства около часа.

Напомним, с 23 августа США решили приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России. Сделано это было в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.