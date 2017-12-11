Власти африканских стран опасаются возвращения своих граждан из ИГИЛ

Порядка шести тысяч выходцев из Африки, воюющих на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ, могут вернуться на континент. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности Африканского союза Смаила Шерги.
— В отчётах говорится о присутствии шести тысяч африканских боевиков среди 30 тысяч иностранцев, присоединившихся к ИГИЛ на Ближнем Востоке, — заявил Шерги.
Комиссар также отметил, что возвращение боевиков в Африку представляет собой серьёзную угрозу безопасности и стабильности континента, для противодействия чему требуется особый подход и сотрудничество между африканскими странами.
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончательном поражении ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
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