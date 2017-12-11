Власти африканских стран опасаются возвращения своих граждан из ИГИЛ

По данным Африканского союза, вернуться на континент могут около шести тысяч боевиков.

Порядка шести тысяч выходцев из Африки, воюющих на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ, могут вернуться на континент. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности Африканского союза Смаила Шерги.

— В отчётах говорится о присутствии шести тысяч африканских боевиков среди 30 тысяч иностранцев, присоединившихся к ИГИЛ на Ближнем Востоке, — заявил Шерги.

Комиссар также отметил, что возвращение боевиков в Африку представляет собой серьёзную угрозу безопасности и стабильности континента, для противодействия чему требуется особый подход и сотрудничество между африканскими странами.

Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончательном поражении ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.