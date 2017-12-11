В Иркутской области возобновлены поиски пропавшего вертолёта

Поисково-спасательная операция уже несколько раз приостанавливалась из-за плохих погодных условий и недостаточной видимости.

Два вертолёта Ми-8 МЧС России, а также наземная группировка на снегоходах из 80 спасателей возобновили поиски пропавшего в Иркутской области частного вертолёта с двумя пассажирами на борту. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, за последние дни в районе поисков выпало много снега, что мешает обнаружению вертолёта.

— Территория поисков пропавшего в Братском районе вертолёта увеличена, группировка спасателей усилена, однако поиски затруднены отсутствием точной информации о маршруте полёта вертолёта, — заявил ранее начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.

Ранее Лайф писал, что пропавший под Иркутском вертолёт совершил жёсткую посадку, во время которой два человека пострадали. Предполагается, что экстренное приземление было совершено на ледяной покров в районе Братского водохранилища. Однако толщина льда не позволяет по нему свободно передвигаться.