Спасатели ищут в Охотском море рыбака, выпавшего за борт корабля во время шторма

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Спасатели ищут в Охотском море рыбака, выпавшего за борт корабля во время шторма

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По словам членов экипажа рыболовецкого судна, они не смогли самостоятельно достать из воды товарища из-за больших волн.

В Охотском море началась поисково-спасательная операция после сообщения о пропаже моряка с рыболовного траулера "Иоланта". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, пропавший мужчина вывалился за борт во время шторма.

— Моряк пропал с судна накануне, сейчас идут его поиски, на которых задействовано восемь судов, — заявил собеседник агентства.

Помимо специалистов спасательного центра к поискам моряка подключился и судовладелец "Иоланты", однако они осложнены продолжающимся штормом. Подробности инцидента устанавливаются.

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