Спасатели ищут в Охотском море рыбака, выпавшего за борт корабля во время шторма

В Охотском море началась поисково-спасательная операция после сообщения о пропаже моряка с рыболовного траулера "Иоланта". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, пропавший мужчина вывалился за борт во время шторма.
— Моряк пропал с судна накануне, сейчас идут его поиски, на которых задействовано восемь судов, — заявил собеседник агентства.
Помимо специалистов спасательного центра к поискам моряка подключился и судовладелец "Иоланты", однако они осложнены продолжающимся штормом. Подробности инцидента устанавливаются.
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