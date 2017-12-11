Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты "чёрными метками"

Такие обозначения планируется ввести для того, чтобы бороться с ожирением населения.

Из-за того, что четверть взрослого населения России страдает ожирением, в стране на вредных продуктах планируют ставить "чёрные метки". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По её словам, более 35% граждан ежесуточно потребляют гораздо больше соли, чем советуют эксперты. Причём около 80% поваренной соли поступает в организм человека не с домашней едой, а с пищевыми продуктами промышленного производства.

— Вариант, который мы предлагаем, — система "светофора", которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира, — заявила Попова.

По её словам, продукты с их повышенным содержанием будут помечаться красным цветом, с умеренным — жёлтым, а с низким — зелёным.

Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка может осуществляться на добровольных началах на переходный период.