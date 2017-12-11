В Сирии начали подсчитывать ущерб, нанесённый боевиками культурному наследию

В городе Эль-Карьятейн боевики с помощью бульдозеров разрушили сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана.

Правительство Сирии начало оценивать ущерб мировому культурному наследию, который нанесли боевики террористической организации ИГИЛ*, и принялось за восстановление религиозных святынь страны.

— Наш монастырь стоит на вершине самой высокой горы в этих краях. Боевики, наверное, думали, что армия обязательно займёт его —господствующая высота. Бог дал нам силы выстоять, значит, даст силы восстановить разрушенное, — сказал настоятель монастыря Херувимов в городе Сайедная отец Авраам.

В городе Эль-Карьятейн в провинции Хомс боевики с помощью бульдозеров разрушили сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана.

Террористы ИГИЛ разрушали не только христианские, но и мусульманские святыни. Например, включённую в список всемирного наследия ЮНЕСКО мечеть Омейядов в Алеппо боевики переоборудовали в огневую точку.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.