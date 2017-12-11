Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии в Якутии

В 16 километрах от посёлка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса "УАЗ" с грузовым автомобилем "КамАЗ".

Трое выживших в крупной аварии на трассе "Колыма" в Якутии находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Мегино-Кангаласской центральной районной больницы.

Напомним, вечером восьмого декабря 2017 года в 16 километрах от посёлка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса "УАЗ" с грузовым автомобилем "КамАЗ". Жертвами аварии стали девять человек, в том числе и двухлетний ребёнок. Трое человек пострадали.

Выживших с травмами различной степени тяжести доставили в отделения реанимации и травматологии.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела.