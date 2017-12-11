В Киеве предостерегли об угрозе войны, жертвой которой "станет вся Украина"

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила о задержании агента Национального антикоррупционного бюро Украины.

Противоборство между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может стать причиной войны, жертвой которой будет являться вся страна целиком. Соответствующее заявление сделал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире местного телеканала.

— На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой, — сказал он.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила о задержании агента Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства. В ответ на это обвинение НАБУ ответило, что Генпрокуратура и СБУ сорвали спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе страны.