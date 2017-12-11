Хирурги удалили женщине грудь, перепутав её с другой пациенткой

Пострадавшая из-за врачебной ошибки Марьям Яздани пережила сильнейший стресс, впала в депрессию и закрыла собственный салон красоты.

Врачи удалили грудь 46-летней Марьям Яздани после того, как перепутали результаты её анализов с результатами другой пациентки в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Surgeons remove mum’s breast after test results were mixed up with another patient’s https://t.co/QsxUj4qJ9t — The Sun (@TheSun) 10 декабря 2017 г.

По словам женщины, в 2015 году она нащупала у себя в груди шишку, после чего отправилась в больницу на маммографию. После диагностики её отправили на биопсию. Вскоре Марьям поставили диагноз: рак груди.

Врачи заявили больной, что грудь, поражённую опухолью, необходимо полностью удалить. Так они и поступили. Затем врачи сделали женщине реконструктивную операцию.

После восьмичасового хирургического вмешательства и стационара Марьям отправилась восстанавливаться домой. Туда же ей позвонили из госпиталя с извинениями. Медики сообщили, что случайно перепутали результаты анализов.

Женщина после такого заявления пережила сильнейший стресс и впала в депрессию, из-за которой потом закрыла свой салон красоты.

В больнице пообещали, что примут меры, чтобы подобные истории больше не повторились. Национальная служба здравоохранения Англии в свою очередь признала ошибку. Возможно, что Марьям будет выплачена компенсация.