На организаторов показа фильма о Донбассе потребовали завести уголовное дело

Об этом сообщил лидер движения SERB Игорь Бекетов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Движение SERB, участники которого сорвали демонстрацию фильма "Полёт пули" на кинофестивале "Артдокфест", подало заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении организаторов показа. Об этом сообщил лидер движения Игорь Бекетов на своей странице во "ВКонтакте".

Он потребовал привлечь организаторов показа картины к ответственности за разжигание межнациональной розни и ненависти. Бекетов добавил, что сам он был отпущен из полиции, но ему и ещё троим задержанным грозит штраф или административный арест.

Днём 10 декабря активисты движения SERB сорвали показ фильма "Полёт пули" на кинофестивале "Артдокфест". Причиной срыва показа Бекетов называл факт участия в съёмках не актёров, а бойцов из националистического батальона "Айдар".

"Артдокфест" — международный фестиваль авторских документальных фильмов, который проводится в Москве ежегодно с 2007 года.