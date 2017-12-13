Израильские военные сбили две ракеты, запущенные из сектора Газа

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате обстрела израильской территории нет.

Израильские военные сообщили о перехвате двух палестинских ракет, запущенных с территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Израиля.

— Силы ПВО успешно перехватили две ракеты, которые были выпущены из сектора Газа по Израилю, — говорится в сообщении.

Отметим, это уже далеко не первый обстрел израильской территории со стороны палестинских поселений в секторе Газа. Обстрелы участились после того, как власти США решили признать Иерусалим столицей Израиля.