Мадуро заявил о победе правящей партии Венесуэлы

По официальным данным, Единая социалистическая партия Венесуэлы одержала победу в 41 из 42 регионов, в которых на данный момент подсчитаны голоса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы победила в 90% муниципалитетов. Об этом сообщает Reuters.

По официальным данным, правящая партия одержала победу в 41 из 42 регионов, в которых на данный момент подсчитаны голоса. Мадуро заявил, что социалисты смогут победить в более чем 300 муниципалитетах из 335.

Оппозиционные партии, которые бойкотировали выборы, обвинили избирательную комиссию в предвзятости и заявили, что в этих выборах, как и в предыдущих, было много нарушений, включая грубое злоупотребление государственными ресурсами.

— То, что произошло сегодня, не было выборами. Венесуэльцы хотят голосовать в свободных и справедливых условиях, — заявила оппозиционная партия "Народная воля".

Ранее Лайф сообщал о том, что Мадуро заявил, что партии, не участвовавшие в муниципальных выборах, не смогут побороться в президентской гонке.