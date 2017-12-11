Сознавшемуся в убийстве девяти человек японцу предъявили обвинения

27-летнему японцу Такахиро Сираиши 11 декабря предъявили обвинение в убийстве 25-летней девушки, которое произошло в октябре этого года. Как сообщает Синьхуа, ранее он сам сознался в девяти убийствах.

Как отмечается, Казуми Маруяма пропала 19 октября. Её тело японец хранил в своей квартире, там же был найден её телефон.

Отмечается, что среди его жертв было восемь женщин и один мужчина. Все жертвы были в возрасте от 15 до 26 лет.

Ранее Лайф сообщал о том, что Такахиро Сираиши сознался в убийстве девяти человек. В его квартире обнаружили человеческие останки после того, как в полицию позвонили соседи и пожаловались на неприятный запах.