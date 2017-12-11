В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за смерти школьницы после драки

Ранее Лайф сообщал, что 14-летняя девочка умерла после того, как её избила одноклассница.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлёкшем смерть человека, после того, как драка восьмиклассниц закончилась смертью одной из них, сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

— По предварительной версии следствия, 23 ноября учащаяся восьмого класса вступила в конфликт с двумя одноклассницами и 15-летней ученицей девятого класса. Конфликт перерос в драку, в ходе которой девушке все три оппонентки причинили телесные повреждения, — отмечается в сообщении.

Спустя пять дней девочка пожаловалась на головные боли, 28 ноября состояние её здоровья ухудшилось. Подростка госпитализировали. Школьница впала в кому, после чего скончалась.