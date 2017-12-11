В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за смерти школьницы после драки

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлёкшем смерть человека, после того, как драка восьмиклассниц закончилась смертью одной из них, сообщили в пресс-службе краевого управления СК.
— По предварительной версии следствия, 23 ноября учащаяся восьмого класса вступила в конфликт с двумя одноклассницами и 15-летней ученицей девятого класса. Конфликт перерос в драку, в ходе которой девушке все три оппонентки причинили телесные повреждения, — отмечается в сообщении.
Спустя пять дней девочка пожаловалась на головные боли, 28 ноября состояние её здоровья ухудшилось. Подростка госпитализировали. Школьница впала в кому, после чего скончалась.
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